La formazione giallorossa pensa a diversi innesti da regalare a mister Daniele De Rossi in vista della prossima stagione. L’obiettivo è alzare l’asticella, centrando la qualificazione alla Champions, che sia attraverso il campionato o la vittoria in Europa League. F. Il calciatore argentino è nella lista della società capitolina, specialmente in caso di possibile cessione di Paulo Dybala (legato alla Roma da una clausola da 12 milioni di euro attiva dal primo di luglio).

Il giocatore ex Juventus vuole restare e la società non vuole perdere uno dei suoi gioielli, anche ma il prezzo accessibile fa gola a numerosi club in giro per l’Italia e l’Europa. Come riporta La Gazzetta dello Sport,Qualora dovesse restare Dybala, potrebbe essere dunque ceduto Tammy Abraham.