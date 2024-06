Getty Images

Nuove idee Roma: piacciono Soulé e Suslov

22 minuti fa



La Roma si guarda attorno: il nuovo ds Ghisolfi ha cominciato a muovere i primi passi sul mercato per accontentare il tecnico De Rossi, e oltre al grande obiettivo Chiesa dalla Juventus Sky Sport fa altri due nomi per la trequarti.



Si tratta di Matias Soulé, esterno alto argentino della Juventus che ha disputato il 2023/24 in prestito al Frosinone, mettendosi in luce e andando in doppia cifra senza però riuscire a salvare i ciociari, e Tomas Suslov, trequartista slovacco del Verona che sarà protagonista con la sua nazionale a Euro 2024 dopo aver ottenuto la salvezza con i gialloblù. Ancora non si registrano mosse concrete, ma c'è tutta l'estate davanti.