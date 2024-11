Getty Images

Roma, il punto dall'infermeria: Dybala verso il rientro, febbre per Hummels

Redazione CM

50 minuti fa



La Roma è tornata ad allenarsi al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria dopo i due giorni di riposo concessi dal tecnico Claudio Ranieri. L'allenatore giallorosso ritrova Niccolò Pisilli, impegnato con la Nazionale di Luciano Spalletti, e Tommaso Baldanzi, rientrato prima dall'Under 21 per un affaticamento muscolare.



LE ULTIME -In campo per l'allenamento anche il capitano Lorenzo Pellegrini Bryan Cristante, Gianluca Mancini, Matias Soulé ed Enzo Le Fée. Paulo Dybala ha lavorato a parte, ma dovrebbe tornare in gruppo domani, mentre Mario Hermoso tornerà a farlo in settimana, con l'obiettivo di averlo a disposizione per il Tottenham. Mats Hummels assente per febbre, Alexis Saelemaekers prosegue il suo lavoro di recupero individuale.