Un inizio di 2020 da incubo quello di Lorenzo Pellegrini, finito nel mirino della critica e dei tifosi della Roma per un rendimento al di sotto delle aspettative. In occasione del match contro il Lecce, il centrocampista giallorosso ha accusato un problema al flessore della gamba sinistra che lo ha costretto al cambio durante l'intervallo e la cui natura non è stata chiarita dai primi accertamenti. Sarà dunque fondamentale l'esito delle visite a cui Pellegrini si sottoporrà in giornata a Villa Stuart, per comprendere se ci sia o meno una lesione muscolare. L'ipotesi più concreta è quella di saltare la sfida di ritorno di Europa League col Gent di giovedì sera, ma il timore è che i tempi di recupero possano essere più lunghi, fino a un mese.



E l'emergenza a centrocampo non si ferma qui, perché, come riferisce Il Tempo, Javier Pastore continua a restare ai box, frenato dal problema all'anca che lo tormenta dallo scorso novembre. Nei giorni scorsi, l'argentino si è recato nuovamente in Spagna - presso la Clinica Corachan - per un consulto e proseguirà la terapia conservativa, che scongiurerebbe il ricorso all'operazione. Il suo ritorno in gruppo non è previsto prima della sosta di metà marzo.



Le buone notizie arrivano invece da Amadou Diawara, che anche ieri si è allenamento in gruppo e che è sempre più vicino a tornare a piena disposizione di Fonseca.