Roma, infortunio per Pellegrini: le condizioni, quando torna a disposizione

Tegola per la: Lorenzosi èin. Il centrocampista e capitano dei giallorossi ha accusato un, riscontrato attraverso una risonanza magnetica effettuata dal calciatore, e che ora saràPellegrini aveva giocato da titolare la prima partita di Nations League contro lama era stato sostituito al 46'.Da quello che trapela da Coverciano,per lui ma il giocatore è a rischio per i prossimi impegni in azzurro (gara di domani contro) e con il club. Pellegrini dovrebbeper controlli più approfonditi. La speranza della Roma è che si sia fermato in tempo, ma al momento non si hanno maggiori dettagli sulle suee sui. La squadra digiocherà sul campo delnella quarta giornata di Serie A.

Se con la Nazionale difficilmente Pellegrini sarà al suo posto nella seconda gara della nuova edizione di Nations League (scalpita Raspadori dopo l'ottima prova con la Francia), nella Roma il centrocampista gioca un ruolo più centrale, quasi. Nel 352 che De Rossi potrebbe adottare nei prossimi impegni,Dovesse però la sua assenza prolungarsi, l'allenatore dovrà pensare a soluzioni alternative. Nella mediana a 3 sarà provato il nuovo arrivatoche ha ben figurato proprio a Parigi nella già citata gara. Con lui in campo, magari al fianco di, potrebbe essere avanzato nel ruolo di mezzalao rispolverato quel, arrivato in estate per oltre 20 milioni di euro, la cui avventura nella capitale è partita in sordina.