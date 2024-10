Roma-Inter, la Curva Sud entra 15' dopo in segno di protesta: "Schifati da questa dirigenza"

41 minuti fa

Come anticipato nei giorni scorsi, la Curva Sud dello stadio Olimpico, sede storica del tifo organizzato della Roma, prosegue nella sua protesta ed entra con un quarto d'ora di ritardo in occasione della gara di questa sera contro l'Inter.



LO STRISCIONE - Gli unici 26 tifosi presenti in Curva hanno esposto pochi minuti fa uno striscione, pesantemente critico nei confronti della dirigenza: "15 minuti di assenza perché siamo schifati da questa dirigenza! Curva Sud".