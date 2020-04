L'attaccante olandese della Roma, Justin Kluivert ha dichiarato al sito ufficiale del club giallorosso: "Ora dobbiamo restare tutti a casa. Non vedo l'ora, quando sarà finita la quarantena, di rincontrare i miei compagni di squadra e la mia famiglia".



"Con chi vorrei uscire a cena? Con i rapper Drake e Travis Scott, con l'attore Leonardo Di Caprio, con due miti del calcio come Ronaldinho e Cristiano Ronaldo. Ho sempre voglia di imparare cose nuove, soprattutto per migliorare il mio gioco, quindi cosa ci sarebbe di meglio di sfruttare questa cena per invitare uno dei calciatori più forti di sempre? Giochiamo in un ruolo simile, CR7 ha moltissima esperienza e ha fatto qualsiasi cosa su un campo da calcio. Averlo come ospite sarebbe un'ottima opportunità per conoscere il suo punto di vista e imparare cose nuove. Come si allena, come mangia, come si prepara mentalmente. Ci sarebbero moltissimo cose che potrebbe insegnarmi. Mi piacerebbe invitare Ronaldinho per gli stessi motivi, è stato un giocatore incredibile, potrei imparare moltissimo da lui e dal modo in cui lui intendeva il calcio. Ha anche giocato in un periodo in cui moltissimi top player calcavano i terreni di gioco, quindi potrei imparare molto su com'era affrontare giocatori così importanti. Aveva inoltre quell'eleganza e quella gioia quando giocava a calcio... Potrei chiedergli di questo aspetto e magari lui potrebbe mostrarmi qualche numero tra una portata e l'altra, che io potrei imparare e mettere in pratica nella partita successiva".