Salvatore Foti, allenatore in seconda della Roma, ha voluto fare chiarezza sull'episodio che lo avrebbe visto protagonista nella giornata di ieri, ossia la pubblicazione di un post molto critico nei confronti dell'arbitro Taylor (che ha diretto l'ultima finale di Europa League contro il Siviglia) attraverso un profilo privato di Instagram ricondotto al collaboratore di José Mourinho.



Questo il messaggio diffuso dallo stesso Foti attraverso i propri canali ufficiali: "Sta circolando un post modificato riguardante l'arbitro Taylor, non fatto da me. Informatevi bene".