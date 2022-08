La Roma lavora sul mercato in uscita. Per Shomurodov si sono fatti avanti anche i turchi del Trabzonspor, ma l'offerta ventilata in Turchia (un milione per il prestito) non è neanche lontanamente valutabile da parte della Roma che va a caccia anche di un prestito, ma legato ad un obbligo alto, circa 13-14 milioni di euro. Resta calda invece la pista con il Bologna, con cui l'attaccante uzbeko ha già un accordo verbale e che sembra poter essere la sua prossima destinazione.



Su Kluivert continua ad esserci l'interesse del Fulham (pronto ad offrire 9,5 milioni), ma anche del Nizza, con cui l'olandese ha giocato l'ultima stagione. Il problema con i francesi però è la distanza sulla valutazione del cartellino. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Bruges è piombato su Ante Coric, il croato che lo scorso anno ha vinto il titolo svizzero con lo Zurigo ma che è tornato ancora una volta a Trigoria.