Ancora un paio di settimane di stop per Henrikh Mkhitaryan: questo il responso dopo la visita di controllo effettuata ieri a Villa Stuart, con il trequartista armeno che salterà anche la gara d'andata con l'Ajax. L'obiettivo è rientrare per la sfida di ritorno. Stagione da trascinatore per l'ex Arsenal, e intanto la Roma e il suo agente lavorano per trovare l'intesa sul rinnovo di contratto. L'accordo però non è ancora arrivato.