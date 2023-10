L'allenatore della Roma, José Mourinho (in tribuna per squalifica) ha dichiarato dopo la vittoria per 2-0 contro lo Slavia Praga in Europa League allo Stadio Olimpico: "Loro sono una buona squadra, ma li abbiamo messi in difficoltà pressandoli bene e segnando subito. Nel secondo tempo abbiamo abbassato l'intensità perché avevamo meno energie, ma abbiamo gestito il doppio vantaggio senza troppi patemi".







"Mancini, Cristante e Lukaku giocano sempre, è normale che accusino un po' di stanchezza. El Shaarawy è molto duttile e utile per noi, gli è mancato solo il gol. Far riposare i calciatori è un lusso che quasi mai possiamo permetterci, a differenza dell'Inter che ha due grandi squadre. Oggi in panchina avevamo Joao Costa, D'Alessio, Pisilli, Pagano e Cherubini che a fine partita è corso ad abbracciarmi per ringraziarmi di averlo fatto esordire in prima squadra. Lukaku deve riposare, io vado a dormire a Trigoria e domani mattina ci alleniamo. Per noi ogni infortunio è un dramma, per Simone Inzaghi no".