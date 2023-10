Joséha parlato ai microfoni di Sky dopo la partita vinta incontro il. Queste le parole del tecnico- “Ero in una posizione bellissima per vedere la partita e il primo tempo non mi è piaciuto.poco movimento quando la palla era nostra anche a palla scoperta. Il secondo tempo si, è cambiato atteggiamento, ritmo e intensità. Senza palla molta piu sicurezza. Secondo tempo mi è piaciuto."- "Lukaku e Belotti insieme? Nel primo tempo non mi è piaciuto niente.. Ci manca il giocatore che si abbassa perché loro sono due attaccanti puri. Sono due presenze fisiche in area, e sono pericolosi, hanno gol. Giocare con o senza Paulo però fa la differenza”.- "Pellegrini purtroppo è un giocatore di enorme potenzialità ma hache quasi. Non ho parlato con lui né con lo staff medico ma mi è sembrato qualcosa di muscolare. Non abbiamo ancora trovato solidità e non abbiamo ancora quello che pensavo di avere a centrocampo prima degli infortuni.è importante per noi, per il ritmo. Ha fatto una partita ed è fuori. Leandroè la nostra organizzazione e cresce.deve migliorare la capacità di decisione negli spazi corti e lo sta facendo bene., che è il più in forma, deve giocare difensore centrale. Lorenzo gioca e non gioca eNon saremo noi ad andare nella sua direzione. Abbiamo bisogno di tempo e non lo abbiamo perché abbiamo bisogno di tutti".