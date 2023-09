I tendini di Smalling, la partenza di Ibanez e un primo approccio non proprio positivo per Ndicka. La Roma, dopo aver rinforzato l'attacco con Lukaku, ora è preoccupata da un reparto difensivo che l'anno scorso aveva dato ampie garanzie. Il leader era proprio l'inglese che però tra il finale dell'ultima stagione e l'inizio di questa ha passato molto più tempo in infermeria che in campo. I problemi ai tendini e i 34 anni suonati fanno scattare il campanello d'allarme per Mourinho che in realtà ha chiesto a gran voce un quinto difensore centrale per tutta l'estate. La perdita di un giocatore "veloce" come Ibanez viene ribadita ormai a ogni intervista.



DIER - Così a gennaio la Roma potrebbe mettere una toppa proprio in difesa. Un giocatore che ha corsa, esplosività ed esperienza è Eric Dier che Mourinho conosce molto bene visto che lo ha allenato al Tottenham. Il difensore inglese, di cittadinanza portoghese, è in scadenza di contratto nel 2024 e in questo primo scorcio di stagione non ha visto mai il campo con gli Spurs. Guadagna 5 milioni, attuttibili col Decreto Crescita. Un altro nome che continua a piacere è quello di Solet del Salisburgo, per il quale però servirebbero almeno 15 milioni.