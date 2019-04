Javier Pastore e la Roma sono pronti a dirsi addio. Perché il matrimonio col Flaco è stato un disastro totale: infortuni continui, atteggiamento poco propositivo, l'argentino arrivato nella Capitale è sembrato la brutta copia di quello che lascio giovane l'Italia per volare al Paris Saint-Germain. Svogliato, debole sull'aspetto fisico, mai incisivo se non per qualche raro lampo con i suoi colpi di tacco a inizio stagione; poi il buio totale, con Di Francesco prima e con Ranieri poi. Per questo Pastore sta già preparando la cessione in vista di giugno quando saluterà la Roma.



LE DUE STRADE - L'entourage di Javier sta studiando già da diverse settimane due opportunità: la prima è di andare in un campionato meno competitivo per guadagnare di più con l'ultimo grande contratto, ma la soluzione Cina non è la preferita di Pastore al momento. L'alternativa è aspettare un club pronto a scommettere su di lui per rilanciarlo magari in Spagna, un'esperienza in Liga che il Flaco invece farebbe volentieri. Nel frattempo ha già ricevuto i sondaggi da parte di diversi club sudamericani, il River Plate lo prenderebbe subito in prestito ma la priorità della Roma è cederlo a condizioni più vantaggiose possibili. L'attesa continua ma Pastore si sta già preparando a salutare. La soluzione migliore per tutti dopo un'annata terribile per l'argentino.