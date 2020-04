Come vice Dzeko la Roma sta studiando con interesse Hurtado. Il 20enne venezuelano (ma di origini colombiane) gioca nel Boca Juniors ma la scorsa estate era stato ad un passo dai due club genovesi che pur avendo trovato l’intesa con il Gimnasia La Plata (con tanto di comunicato ufficiale) non erano poi riusciti a portare il ragazzo in Italia. Hurtado è un diamante grezzo: buon colpo di testa, presenza costante sotto porta, molto veloce sia nello stretto ma soprattutto in campo aperto. È considerato nel suo ruolo uno dei prospetti più interessanti del calcio sudamericano. Lo riporta il Messaggero.