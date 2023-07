La Roma è attivamente alla ricerca di un attaccante sul mercato per colmare il vuoto lasciato da Abraham e sembra aver individuato un nuovo nome interessante: Habibou Diallo. L’attaccante senegalese, proveniente dallo Strasburgo, ha segnato ben 20 gol in 37 presenze nell’ultima stagione di Ligue 1, attirando l’attenzione dei giallorossi. Il suo acquisto potrebbe essere un’opzione interessante per la squadra e il gm Tiago Pinto potrebbe presto trovarsi a valutare questa opportunità. Tuttavia, la questione che sta frenando la Roma riguarda la prossima Coppa d’Africa, in cui saranno coinvolti anche i nuovi acquisti Aouar e N’Dicka, e potrebbe coinvolgere anche l’attaccante classe ’95. La competizione potrebbe comportare l’assenza dei giocatori per un periodo di tempo significativo, il che potrebbe influire sulla loro disponibilità e metterebbe Mourinho in difficoltà. La Roma sta quindi considerando attentamente tutti gli aspetti prima di prendere una decisione definitiva riguardo all’acquisto di Diallo come possibile rinforzo in attacco. Lo riporta Leggo.