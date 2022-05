Tiago Pinto, direttore sportivo della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky nel prepartita di Roma-Venezia. Il dirigente sportivo si è espresso in merito al mercato in procinto di iniziare.



"Adesso pensiamo alle ultime sfide della stagione. Sono sicuro che il 31 agosto 2022 la squadra sarà migliore di quella attuale, questa è la nostra idea. Penseremo step dopo step con Mourinho come leader, ma adesso non possiamo pensare al calciomercato visto che la stagione non è terminata".



Algoritmi?



"Penso che non ci sia bisogno di usare gli algoritmi. Il calcio si è evoluto molto, i dati sono importanti ma nessuno compra calciatori con gli algoritmi: ci sono tante cose più importanti dei dati".