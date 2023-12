Il General Manager della Roma, Tiago Pinto, ha parlato a Dazn prima della sfida contro la Juventus:



"Sul tema del difensore ho tanti difetti, dico sempre la verità e sono sempre molto chiaro. Vero è che abbiamo bisogno di un difensore centrale, lo sappiamo da tempo. Stiamo lavorando ma abbiamo un settlement agreement da rispettare, un bilancio trasferimenti. Una lista di Serie A con tutti i posti completi. Quindi stiamo lavorando, io cercherò di essere creativo per trovare una soluzione sportiva che vada bene all'allenatore, ma anche una soluzione economica-tattica che vada bene al club. Su Bonucci non voglio parlare".



RENATO SANCHES - "Sarà sempre il mio pupillo, non mi interessa per il finale della storia. Quando è arrivato eravamo tutti consapevoli delle limitazioni che aveva. Hanno fatto un buon lavoro lo staff tecnico e lo staff medico per metterlo nella migliore condizione, poi quando arriva il mercato e i giocatori non giocano... Magari si aspettavano di più e tutto va valutato. Su Renato, dal primo giorno all'ultimo, mi sono preso la responsabilità. Non lo faccio quando i giocatori fanno benissimo, però quando fanno malissimo sì, ci sono abituato".