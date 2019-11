La Roma di Paulo Fonseca ha perso per infortunio nel corso della gara di oggi contro il Parma il terzino Leonardo Spinazzola. L'esterno italiano ha accusato un fastidio al flessore destro e domani si sottoporrà agli esami strumentali di rito per capire l'entità dello stop. Nel frattempo arriva la prima notizia: l'ex Juve non risponderà alla convocazione di Roberto Mancini e salterà le partite dell'Italia contro Bosnia Erzegovina e Armenia