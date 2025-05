Roma, Ranieri: "L'allenatore sarà valido. Ho smesso per far partire un progetto, dateci fiducia serve tempo. Gasperini..."

Getty Images

Chi sarà l'allenatore della Roma per la prossima stagione? Claudio Ranieri, ormai allenatore uscente e diventato consigliere della proprietà Friedkin per il club giallorosso è tornato a parlare di questo tema a margine della 52esima edizione del "Premio Simpatia 2025" consegnato in Campidoglio. Inevitabile il riferimento a Gian Piero Gasperini e la possibilità che, dopo la fumata nera con l'Atalanta, è una possibilità sempre più concreta.



IL PREMIO - "Il Premio Simpatia non me l'aspettavo, chi ha pensato a me ha pensato a come sono in panchina e fuori, a come rispondo ai giornalisti. Noi entriamo dentro migliaia di case e dovremmo essere più sereni in quello che raccontiamo"

"Sarà sicuramente una scelta valida. Sono qui dentro la casa di Roma, gli inglesi dicevano “Roma non è stata costruita in una notta”. Dateci fiducia, vedrete che alla fine avremo ragione"."La cosa più importante è perché ho smesso: per dare al nuovo allenatore una possibilità di progetto. Con me non ci sarebbe stato futuro, tanto vale iniziare prima e dargli l’opportunità di conoscere tutto del sistema Roma, i tifosi della Roma. Dobbiamo fare bene e dobbiamo sapere che c’è da lavorare: vogliamo arrivare il più in alto possibile e ci vuole tempo

Gasperini? Non voglio fare nomi, non mi piace farli. Andiamo avanti, lottiamo e vediamo quando il presidente vorrà dire il nome del nuovo allenatore.