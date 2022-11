Se Frattesi resta il primo obiettivo per la prossima stagione, la Roma monitora anche altri profili per l'immediato. Per sostituire Karsdorp un profilo nel mirino di Pinto è Bereszysnki. Da sei anni alla Sampdoria, il terzino potrebbe partire. Finora tra Roma e Samp non è stata ancora avviata una trattativa, ma il discorso potrebbe decollare dopo il Mondiale.