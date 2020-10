La Roma prova ancora a riportare nella Capitale Chris Smalling. I giallorossi - come anticipato ieri da Calciomercato.com - avrebbero offerto al club inglese 15 milioni più bonus, sapendo però di non avvicinarsi alla richiesta dei Red Devils che è ferma da inizio mercato a 20 milioni. In alternativa si proverà a riprotare nella Capitale un difensore tra Rudiger, Sōkratīs Papastathopoulos e Toby Alderweireld. Il mediatore della trattativa relativa al ritorno di Rudiger è Francesco Totti.