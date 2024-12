Getty Images

La Roma supera la Sampdoria e si ‘regala’ il Milan ai quarti di finale. I giallorossi superano i blucerchiati 4-1 grazie alle reti di Dovbyk (doppietta), Baldanzi e Shomurodov. Bene Pisilli e Saelemakers, altra prova negativa di Hermoso. Nella Samp si salva solo Yepes autore del gol della bandiera6 – La prima è sempre emozionante soprattutto in uno stadio Olimpico quasi pieno. Ma è spettatore non pagante.6 – Anche in una partita che si mette in discesa dopo 25 minuti non riesce ad ingranare. Sbaglia diversi cross. A destra serve fare qualcosa nel mercato di gennaio

6,5 – Non c’è riposo per l’ivoriano che complici le assenze di Mancini e Hummels si ritrova di nuovo titolare. Sempre preciso negli interventi e senza sbavature.5,5 – Dopo i disastri di Como gioca con più tranquillità, ma commette un errore anche nel primo tempo di una partita senza storia. Il gol della Sampdoria nasce da un suo mancato intervento. Deve trovare la migliore condizione.7 – Vola sulla fascia destra e dopo pochi minuti mette a referto il primo assist di serata. Poi propizia anche la seconda rete di Dovbyk. L’avversario non è stato di certo impeccabile ma si è messo alle spalle la frustrazione per la sostituzione di domenica e ha giocato una grande gara (dal 62’6: entra col piglio giusto e colpisce una traversa. Poco dopo con un grande giocata manda Dovbyk in porta.

6,5 – Il giovane sta crescendo gara dopo gara. A Como è finito nel vortice delle polemiche per una marcatura non perfetta su Cutrone. Oggi torna ai suoi livelli e gioca bene in mezzo al campo. Sembra una furia (dal 62’6: si vede poco e sbaglia qualche passaggio)6,5 – Torna dopo due gare saltate per febbre e si riprende in mano il centrocampo con la fascia al braccio e il numero 16 sulle spalle che evoca sempre bei ricordi. Sbaglia poco e serve Baldanzi per il 3-0. Una sbavatura sulla rete di Yepes (dal 70’SV)6,5 – Corre su tutta la fascia senza fermarsi mai. Sulla sinistra le alternative ci sono ma Ranieri non rinuncia mai a lui che col suo sinistro riesce sempre a mettere palloni interessanti. Confeziona anche l’assist per Shomurodov.

7 – Si rivede anche lui. Uno di quelli che ha trovato meno spazio con Ranieri viene schierato dal 1’ e trova un gol che profuma di liberazione. Va a caccia anche lui di un po’ di serenità.6 – In Primavera giocava spesso come trequartista e Ranieri lo spolvera in quel ruolo. Meno reattivo rispetto alla gara col Braga (dal 70’ Dahl SV)7 – Ci si aspettava una risposta e c’è stata. Ranieri lo aveva caricato ieri e lui ha ripagato la fiducia. Prima doppietta in giallorosso e finalmente un sorriso dopo mesi difficili. Si divora, però, il gol della tripletta. Ora serve continuità (dal 79’ Shomurodov 7: entra e segna. Non poteva chiedere di meglio)

– Ritrova Dovbyk e il sorriso. Tutto facile per la Roma che passa il turno senza problemi.5,5 – Poco reattivo sul secondo gol dopo l’auto traversa di Meulensteen5 – Finisce nel vortice delle insufficienze. Poco propositivo in avanti e male in difesa.4 – Disastroso sul secondo gol di Dovbyk e ha delle colpe anche sulla prima rete.4 – Anche lui come il suo compagno di reparto è protagonista del disastro. Prende anche un giallo.5 – Poca spinta in avanti e Saelemaekers gli fa passare una serataccia. Sostituito a fine primo tempo

5 – Mai nel vivo dell’azione e sovrastato dal centrocampo giallorosso.6 – Ha il merito di trovare il gol del 3-1.5 – La Roma attacca spesso dalla sua parte e non riesce mai ad intercettare qualche pallone5 – Parte esterno d’attacco poi Semplice lo sposta come quinto di centrocampo per evitare un’imbarcata dopo il 3-0.5 – Lasciato troppo solo in mezzo ai giganti della difesa della Roma. Tiene pochi palloni5 – Un fantasma nel primo tempo e la sua partita dura solamente 45’.– Bravo nell’assist per Depaoli

6 – Non cambia il volto della garaSVSVSVAllenatore:5 – Non era questa la gara dove la Samp doveva rialzarsi, ma l’atteggiamento dei primi minuti lascia molto a desiderare