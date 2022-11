C'è stata una Roma fino al 70' e un'altra negli ultimi 20 minuti (quando è entrato Paulo Dybala). Alcuni giocatori della rosa sono di basso livello, senza Dybala e Pellegrini si spegne la luce. Belotti non era il rigorista.dopo l'1-1 di oggi fra i giallorossi e il Torino. Un risultato che arriva nello stesso giorno in cui il, non convocato, se ne va anzitempo in Olanda, unendo il popolo giallorosso, che si schiera con uno striscione in Curva Sud: "Società, allenatore e squadra. Noi con voi nella stessa direzione"., settima in classifica e reduce da due pareggi e la sconfitta nel derby nelle ultime tre partite (ultima vittoria il 31 ottobre, con il Verona ultimo in classifica):. A rotazione: gli arbitri, i calciatori non all'altezza, la sfortuna.. Ad esempio:la squadra non ha un gioco che le consenta di fare, in una partita in casa contro il Torino, almeno un tiro in porta in 70 minuti?dovrebbe aiutare i calciatori della Roma a crescere tecnicamente e a livello di personalità?avere in panchina un tecnico da 7 milioni di euro netti a stagione, se a fare la differenza ci deve pensare solo Dybala?, quanto mai provvidenziale per la Roma:per dare un gioco alla sua squadra, al netto delle partenze di chi giocherà a Qatar 2022?