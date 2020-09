A poco più di 10 giorni dalla fine del mercato ci sono soltanto due volti nuovi per Paulo Fonseca: Pedro e Kumbulla. La priorità per il tecnico è il ritorno di Chris Smalling sul quale Solskjaer si è espresso apertamente: “Al momento, non abbiamo ricevuto offerte concrete. Non ci sono proposte che ci accontentano“.

Di conseguenza, come scrive Il Tempo, la Roma o alza l’asticella o il calciatore non tornerà ad indossare la maglia giallorossa. Negli ultimi giorni un paio di intermediari hanno tentato di piazzarlo all’Inter e al Milan, ma l’inglese aspetta la Roma. Il primo nome in alternativa è quello del brasiliano Marcao che il Galatasaray cederebbe per 15 milioni, mentre alcuni agenti hanno offerto l'ex Rudiger che il Chelsea cede in prestito con diritto di riscatto.