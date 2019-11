Buone notizie per la Roma dall'infermeria. Bryan Cristante, infortunatosi gravemente a livello muscolare in occasione della partita contro la Sampdoria dello scorso 20 ottobre, non dovrà operarsi. Il centrocampista giallorosso ha ricevuto il via libera dal professor Orava, che lo aveva visitato nei giorni immediatamente successivi, a proseguire la terapia conservativa. Una novità importante perché dovrebbe permettere al calciatore di guadagnare circa un mese a livello di tempi di recupero e rimettersi a disposizione di Fonseca con l'inizio dell'anno nuovo.