Prima della sfida di Europa League con il Gent, il terzino giallorosso Leonardo Spinazzola è intervenuto a Roma TV: "Sarà una partita complicata, più dell'andata, lo sappiamo e ci siamo preparati. L'ambiente spingerà il Gent, loro sono fisici e dobbiamo gestire bene la profondità, all'andata ci hanno messo in difficoltà. Non possiamo venire qui a difenderci per 90 minuti, dobbiamo fare la nostra partita e giocare come se fossimo 0-0. Terza vittoria consecutiva per rilanciarci? Speriamo di sì, è una partita da dentro o fuori, poi penseremo al campionato".