Da domani, tornerà a essere operativa la clausola che può portare Paulo Dybala a svincolarsi dalla Roma per appena 13 milioni di euro. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la clausola vale direttamente per le squadre estere, mentre per quelle italiane può essere annullata dalla Roma, ma dietro il pagamento di un bonus al giocatore, quantificabile in alcuni milioni di euro (tra i 3 ed i 5).