Il centrocampista del Sassuolo Alfred Duncan è stato accostato nei giorni scorsi anche alla Roma, per la presenza di Eusebio Di Francesco che lo ha allenato in passato. Non si è andati oltre a una semplice suggestione. Il centrocampista, che ha appena rinnovato il suo contratto, lascerebbe il Sassuolo solamente per andare al Milan che ha manifestato un forte interesse per il ghanese e che nei prossimi giorni intensificherà i contatti con i neroverdi.