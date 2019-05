Premiato per la carriera a Firenze, l'ex capitano e ora dirigente della Roma Francesco Totti ha parlato così dal palco: "Quanto mi sono divertito? Tanto, anche oggi. Il piede è ancora il solito ma parte tutto dalla testa. Quando c'è divertimento, è tutto più semplice. Era un mio chiodo fisso fin da bambino. Ho visto il primo pallone a nove mesi, il Super Santos. Quanto mi diverto adesso? Mi divertivo più prima. Da dirigente sto capendo alcuni meccanismi che non conoscevo. Direttore tecnico dall'anno prossimo? In merito a ciò che è uscito sui giornali lo valuteremo più avanti, non so niente. Cosa ricordo della mia ultima partita? Ho pensato a tante cose belle e brutte. La fine di una passione che speravo non finisse mai ma c'è sempre una fine. Sono comunque sensazioni belle anche quelle. Euro 2020? Spero di portare fortuna. Abbiamo un grande allenatore, una grande squadra e potranno portarci ai massimi livelli nel mondo".