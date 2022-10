Un Cassano torna in prima squadra. Non si tratta di Antonio ma di Claudio che non ha alcun grado di parentela con l'ex attaccante. Mourinho, infatti, ha convocato il Primavera per la prima volta in prima squadra proprio in occasione della gara di domani contro il Betis a Siviglia. Una promozione sul campo dopo che lo Special One ha ammirato dal vivo il talento di Cassano domenica scorsa contro l'Inter.



CHI E' - Nato trequartista, può giocare anche esterno sia a sinistra sia a destra, ma sa fare anche il falso nueve. Nato a Trani, ha iniziato a giocare nell’APD Brasilea Barletta e si ispira a Insigne, Mertens e il Papu Gomez, oltre ad avere come idolo Messi. Poi l'esperienza al Bisceglie, prima delle proposte di Venezia, Ascoli, Bologna e Roma, che riuscì a spuntarla e ad assicurarsi il ragazzo. Per lui una bella rivincita dopo i no ricevuti da Chievo, Spal, Lazio, Entella ed una prova di tre giorni con la Juventus. Veste giallorosso dal 2018 e nel 2020 è arrivato il primo contratto da professionista, firmato dai genitori poiché era ancora minorenne. Già lo scorso anno era stato tra i protagonisti della corsa verso lo scudetto svanito solo in finale contro l'Inter.