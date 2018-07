Le sirene inglesi da una parte, gli intrighi francesi dall’altra. Passa da questo incrocio il futuro portiere della Roma: i giallorossi sembrano destinati a perdere Alisson Becker, partente in direzione Premier League, raccontano le cronache di calciomercato. Secondo i quotisti Sisal Matchpoint il brasiliano è più orientato verso i Blues, dati a 2,10 come prossima squadra, che verso i Reds, piazzati a 2,75. Decisamente meno probabile che decida di rimanere nella Capitale, opzione piazzata a 4,00. Ed è qui che, quindi, entrano in gioco le vicende francesi e le dinamiche di spogliatoio del Paris Saint Germain, che ha appena ingaggiato Gigi Buffon e deve quindi cedere uno dei suoi tanti portieri in organico. Tra questi, in particolare, ce n’è uno che interessa molto alla Roma, Alphonse Areola, titolare nella scorsa stagione, quest’anno un po’ meno sicuro del posto fisso. Il suo trasferimento nella Capitale è ritenuto più che probabile e la quota è fissata a 2,50.