Oggi Paulo Fonseca firmerà via mail il contratto biennale (con opzione per il terzo anno) che lo legherà ai giallorossi mentre domani sarà a Londra dove si inizieranno a buttare giù le strategie della prossima stagione. Nella city il tecnico incontrerà il CEO Guido Fienga, il presidente James Pallotta, il consulente Franco Baldini e Mauro Baldissoni, che dovrà relazionare sull’annosa vicenda stadio. Non è esclusa la presenza di Totti.