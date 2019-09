Inizio di stagione decisamente positivo per Nicolò Zaniolo. Intervenuto ai microfoni del Match Program ufficiale della Roma, l'ex Inter ha dichiarato: "Trequartista è il ruolo che preferisco, ma anche esterno mi trovo bene, come ho dimostrato in Europa League. Faccio ogni ruolo in cui decide di utilizzarmi il mister con il massimo della concentrazione e darò il meglio per contribuire alle vittorie della squadra".



SULLE RECENTI VITTORIE - "Nelle ultime due gare abbiamo disputato due partite perfette. Parlando di campionato, contro il Sassuolo nel primo tempo tutta la squadra è stata devastante, nel secondo abbiamo leggermente abbassato la concentrazione e dobbiamo crescere lì. Per me la partita è stata perfetta quindi dobbiamo continuare su questa strada".



SU MKHITARYAN - "Mkhitaryan non ha bisogno di presentazioni, è un calciatore formidabile e mi ha impressionato per l’umiltà e lo spirito di sacrificio con cui va in campo".



SU FONSECA - "Il mister ha le idee chiare, ha tanto carattere, dice le cose in faccia e non ha paura di niente. Mi ha colpito molto, sta lavorando benissimo e noi daremo il massimo per rendere al meglio. Mi chiede di prestare attenzione alla fase difensiva, gli attaccanti devono aiutare i difensori. È importante e io cercherò di mettere in pratica le sue direttive".



SULLA ROMA - "La squadra è forte, è piena di campioni e giovani validi. Noi giovani dobbiamo prendere da loro e dare il massimo per riportare la Roma dove merita. La squadra è competitiva al massimo".



SULL'OBIETTIVO STAGIONALE - "Il mio obiettivo è continuare a crescere, a livello calcistico e umano. Mettermi a disposizione della squadra per centrare obiettivi importanti".