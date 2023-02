Cristiano Ronaldo si traveste in uomo mercato e in vista della prossima stagione sta tentando di portare all'Al Nassr due suoi ex-compagni ai tempi della Juventus. Si tratta di Carlo Pinsoglio, attualmente terzo portiere, e del terzino colombiano Juan Cuadrado. Entrambi sono in scadenza a fine stagione con il club bianconero.