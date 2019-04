13.05 - Giorgio Chiellini salta la sfida con l'Ajax. E' questo il responso arrivato dall'allenamento mattutino alla Continassa: il centrale livornese non ha recuperato dal problema al polpaccio accusato ieri e sarà evitato ogni tipo di rischio. A questo punto, restano da stabilire i tempi di recupero.



12.20 - Arrivano notizie contrastanti dalla Continassa per la Juventus, a poco più di 24 ore dall'andata dei quarti di finale di Champions League contro l'Ajax. Dopo essere rientrato parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo ha partecipato regolarmente alla seduta di rifinitura prima della partenza per Amsterdam e si candida con ancora più autorevolezza a una maglia da titolare.



Sono invece ore decisive per Massimiliano Allegri per sapere se per la sfida della Johann Cruyff Arena potrà contare su Emre Can e Giorgio Chiellini. Il centrocampista tedesco va verso il forfait, visto che anche stamattina non è sceso in campo e le condizioni della caviglia distorta durante il match col Milan non sono migliorate. Lavoro individuale per il centrale bianconero, che si è fermato nella seduta di ieri per un problema al polpaccio che ne mette a forte rischio la presenza con l'Ajax. Le prossime ore stabiliranno se la Juve potrà affidarsi a lui o se Daniele Rugani, il candidato più autorevole a sostituirlo, farà coppia con Bonucci.