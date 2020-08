Con le finali di Champions ed Europa League si è chiusa la lunghissima stagione 2019-20. Il primo Supercannoniere di Calciomercato.com è Cristiano Ronaldo, arrivato a due passi da quota 50. Il portoghese ha realizzato 48 gol così suddivisi: 31 in Serie A, 4 in Champions League, 2 in Coppa Italia e 11 in nazionale.



Al secondo posto Ciro Immobile con 42 reti, quattro in più di Romelu Lukaku, poi Belotti con 26 e Lautaro Martinez con 23. Nelle prime 10 posizioni troviamo Ciccio Caputo, Muriel, Dzeko, Ilicic e Joao Pedro.



Alcune curiosità. Il miglior marcatore (fra i giocatori presi in esame, cioè quelli della Serie A) della Champions League è Mertens con 6 gol, il migliore in Europa League è Lukaku con 7, i migliori in Coppa Italia sono Insigne e Mandragora (che ha segnato solo in questa competizione) con 3, il migliore nelle nazionali è Ronaldo che col Portogallo ha realizzato 11 reti.



La classifica del Supercannoniere somma tutti i gol segnati nelle partite ufficiali della stagione (campionato, Coppa Italia, Champions, Europa League, Supercoppa Italia, nazionali e Under 21, negli ultimi due casi valgono anche le amichevoli, essendo gare ufficiali) dai giocatori di Serie A.