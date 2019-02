CR7, che succede? Proprio ora che la stagione entra nel vivo, il fuoriclasse portoghese sembra aver esaurito la benzina nel proprio serbatoio. Atleticamente ma anche emotivamente. Perché tra Madrid e Bologna è scesa in campo una versione di Cristiano Ronaldo completamente diversa da quella che aveva trascinato la Juve nei mesi precedenti. Una flessione era inevitabile, il fatto che sia arrivata proprio ora, però, è un grosso problema. Anche perché questo è il momento in cui ci si aspettava che Ronaldo prendesse per mano la Juve, da Madrid a Madrid. Invece la squadra bianconera è in grande difficoltà, con CR7 che a sua volta appare in affanno.



CHE SUCCEDE? - La Juve gioca male perché Ronaldo gioca male. O Ronaldo gioca male perché la Juve gioca male. Invertendo l'ordine dei fattori, il risultato non cambia. Anzi, il problema raddoppia la sua complessità. CR7 a Madrid contro l'Atletico è apparso nervoso, propositivo ma inconcludente, sicuramente non decisivo come dovrebbe essere. A Bologna addirittura un passo indietro, mai in partita, mai nel vivo dell'azione. Poi la differenza di valori tra la Juve e i rossoblù ha permesso in ogni caso alla capolista di incamerare altri tre punti, forse i meno meritati di un campionato comunque da record. Ma che non può bastare, non quest'anno. Perché se la Juve dovesse uscire dalla Champions agli ottavi, allora verrebbe registrata la peggiore stagione in termini di risultati dell'intero ciclo Allegri: proprio nell'anno in cui con Ronaldo si doveva puntare a tutto. Allegri ha detto che se il ritorno con l'Atletico si giocasse mercoledì allora l'eliminazione sarebbe certa, il 12 marzo invece sarà tutto diverso. Di sicuro servirà un Ronaldo diverso, almeno per poter davvero credere nell'impresa.