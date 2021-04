Cristiano Ronaldo non ha ancora deciso. Ma in questo momento a pesare sul suo futuro c'è anche il fatto che Jorge Mendes non sia riuscito a presentargli nemmeno un'offerta in grado di pareggiare economicamente le condizioni attuali. Che non riguardano solo i 31 milioni netti di ingaggio, ma anche agevolazioni fiscali irripetibili per tutti i compensi extra-Juve. I bianconeri quindi aspettano una sua decisione, con il piglio di chi sa che se CR7 dovesse decidere di andare via saprebbe far rifiatare il bilancio.