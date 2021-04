Chissà che cosa avrà pensato Gattuso quandoha pennellato di sinistro il gol che in pratica ha deciso lo "spareggio", come era stato definito, per entrare in Champions League. Perché Gattuso non è soltanto l’allenatore del Napoli, che fino a quel momento stava accarezzando il sogno di raggiungere la Juventus, in vantaggio grazie al solito Ronaldo. Gattuso è stato anche l’allenatore di Dybala, quando era alla sua prima esperienza italiana sulla panchina del Palermo, dopo la breve esperienza in Svizzera, al Sion.. Prima il Covid, poi i guai muscolari, quindi, o meglio soprattutto, le polemiche per il rinnovo del contratto, e infine quel festino proibito con la conseguente esclusione punitiva nella penultima partita contro il Torino. Una stagione da dimenticare, insomma, improvvisamente illuminata, però, dal gran gol di ieri sera che in pratica ha fatto la differenza alla distanza, visto che, che non giocava dal 10 gennaio e vede sempre più vicina quota 100 gol con la maglia della Juventus.. Ammesso che rimanga e le sue non siano soltanto dichiarazioni di comodo, Pirlo a fine partita ha detto testualmente: "Dybala ha ancora un anno di contratto e spero che possa rimanere a lungo con noi". E’ vero che c’è la crisi e la Juve è più in crisi di tante altre società perché continua a pagare l’effetto-Ronaldo, ma tra i 31 milioni netti versati ogni anno al portoghese e i 7,5 che percepisce adesso Dybala si può trovare una via di mezzo, anche se il suo procuratore ne chiede il doppio.. L’ultimo numero 10 della Juventus con la fascia di capitano, infatti, è stato Del Piero. Mentre l’ultimo capitano straniero con il numero 10 è stato un certo Sivori, guarda caso argentino come Dybala al quale è stato spesso accostato per il ruolo, il fisico e soprattutto le magie. Come sempre il tempo dirà che cosa accadrà, ma una cosa è già certa.Secondo il tecnico dei cinque scudetti consecutivi e delle due finali di Champions, la Juventus infatti dovrebbe essere costruita, o meglio ricostruita attorno a Dybala e non attorno a Ronaldo, perché i due non possono giocare insieme se non per qualche minuto come è successo contro il Napoli.