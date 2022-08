Secondo quanto riportato da Repubblica nei giorni scorsi Jorge Mendes ha contattato personalmente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis per annunciargli che entro l'inizio della settimana il Manchester United presenterà un'offerta da 140 milioni di euro per Victor Osimhen. Secondo Repubblica è stata quella l'occasione in cui l'agente portoghese ha proposto l'approdo di Cristiano Ronaldo a Napoli in cambio del nigeriano.