"Anche se perdere così fa male, in questa fase della stagione non ci si può e non ci si deve soffermare sul risultato, negativo o positivo che sia! La cosa importante ora è mettere benzina nelle gambe e sopratutto analizzare gli errori per non commetterli più quando conterà davvero". Le parole di Martina Rosucci sono chiare e non hanno intenzione di fermarsi al singolo proclamo: a queste, infatti, la Juventus Women seguirà con i fatti. "Poter spingerci oltre i nostri limiti con questi Top Club che ci fanno uscire dalla “comfort zone” è una fortuna e non può far altro che arricchire il nostro bagaglio di esperienza!", la chiosa della centrocampista.