Guai in vista per un dipendente del supermercato Conad di Oristano in Sardegna. Il quale rischia di pagare caro uno scherzo per i colleghi. Colpa di un cartello con la scritta "Rubentus" appeso sulle colombe pasquali in vendita con i colori bianconeri. La foto ha fatto il giro del web ed è diventata virale sui social network.



Il direttore della filiale sarda di Conad, Antonio Contu ha spiegato al quotidiano La Stampa: "Senza dubbio questa leggerezza ha prodotto un danno d'immagine alla nostra società e anche alla Juventus. Il ragazzo che ha commesso questa sciocchezza è un bravo lavoratore, assunto a tempo indeterminato da pochi mesi. Nelle prossime ore gli verrà fatta una contestazione, ma sarà la direzione nazionale a decidere eventuali provvedimenti".