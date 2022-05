culminata con l’affare Pato-Tevez. E i festeggiamenti sono stati stupendi, sentitissimi. Mi hanno ricordato quelli dello scudetto del 1988, una vita fa. Ho passato la nottata dello scudetto in diretta su Telelombardia e, commentando il “capolavoro” della squadra dirigenziale composta in primis dalla triade Maldini-Ibra-PioliHo sentito dare merito di questo scudetto alla proprietà, a Elliott e a Gazidis. E, come accade spesso,Lesa maestà. Guai a dire una cosa del genere durante le celebrazioni. E poi - guarda un po’ - poche ore dopoLui insieme a Boban ha iniziato a restituire ai giocatori e ai tifosi l’orgoglio di essere milanisti. Lui insieme a Boban ha ricominciato a inculcare la cultura del lavoro e dell’attaccamento alla maglia prima a Milanello e poi in sede.Lui, prima insieme a Boban e poi da solo, o meglio con Massara e Moncada, ha migliorato la squadra con la compravendita dei cartellini a saldo zero e un monte ingaggi sempre più basso. Ed è questo che ha rivendicato Paolo Maldini in quell’intervista alla Gazzetta. Il solito Maldini schietto, mai leccaculo, mai adulatore e sempre renitente alle adulazioni.Il solito Maldini che dice le cose come stanno, anche se scomode. Mentre tutti elogiano Elliott e Gazidis,Mentre nelle due gestioni precedenti, una firmata Elliott e l’altra firmata Yonghong Li (a cui i soldi li aveva prestati sempre il solito Elliott), erano stati bruciati 400 milioni per non ottenere nulla.Un timbro che Maldini non volle dare con la sua presenza negandosi al duo Fassone-Mirabelli, quelli che all’epoca veniva celebrati dal tifo rossonero. Maldini sapeva che quello era un bluff e non ha voluto parteciparvi. Maldini non bluffa mai, neanche dopo aver vinto il titolo più bello e difficile della sua splendida carriera.