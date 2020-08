. E la permanenza in Baviera non è da escludere. L'ultima apertura arriva dal CEO del, che ad Abendzeitung München spiega: "Su Perisic, devo dire che è un giocatore che mi piace. Può non giocare sempre in modo spettacolare, ma è efficace come sabato contro il Chelsea. Sta facendo il suo lavoro". Porte spalancate quindi per l'acquisto a titolo definitivo? La situazione non è così fluida.- Scaduti i termini pattuiti la scorsa estate per il riscatto, fissato a, Inter e Bayern sono comunque pronti a sedersi nuovamente al tavolo delle trattative per discutere un nuovo accordo. Le posizioni, tuttavia sono distanti:. Un concetto, questo, ribadito da Rummenigge: "Confermare Perisic per garantire a Flick quattro ali? Può esprimere un desiderio, ma non possiamo permetterci grandi investimenti finanziari in tempi di coronavirus". La volontà di nerazzurri di(contratto fino al 2022) e gli ottimi rapporti tra le due dirigenze, comunque, lasciano spiragli per raggiungere un accordo: proseguono i contatti e, già domani la sfida da dentro o fuori con il Barcellona (quarti di finale). Perisic e l'Inter attendono: dopo la Champions sarà deciso il futuro dell'ex Wolfsburg.@Albri_Fede90