Chiamatela pure “polemica preventiva”. Non è una definizione correttissima, ma rende l’idea.Poi nel week end ci saranno tempi e modi per tanti episodi su cui discutere, ma in questo venerdì assolutamente banale e privo di scontri diretti, ecco tre appunti da segnalare.Si scopre che è impegnata nel Mondiale femminile Under 17, quindi non disponibile. Ma l’arbitro livornese resta comunque assai inutilizzata: in questa stagione ha collezionato appena due presente in serie B, una in Coppa Italia e una in serie A. Sarà meglio incrementare, per non far sorgere il malizioso sospetto che quella sua direzione di Sassuolo-Salernitana, lo scorso 2 ottobre, sia stata (anche) un’indovinata operazione di marketing.Il loro stop sazia populisti, polemisti e giustizialisti. Ma avrà un senso solo se verrà seguito da indicazioni più efficaci e definitive sul corretto utilizzo del Var. A patto poi che lo stesso Var - inteso come strumento tecnologico - non venga contestato “a prescindere”, come ha fatto Antonio Conte in occasione del gol annullato per fuorigioco in Tottenham-Sporting Lisbona. Purtroppo o per fortuna, dipende, ma vale per tutti: se c’è qualcosa che il Var non sbaglia, è il fuorigioco. Fatevene una ragione.Ed è normale che nessuno risponda al quiz che incombe sulle designazioni arbitrali da qualche anno a questa parte: è Orsato che non vuole più arbitrare l’Inter o l’Inter che non vuole più essere arbitrata da Orsato?