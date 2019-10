Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ospite della trasmissione L'Assedio, in onda sul Nove, parla del calcio femminile: "Se allenerei una squadra femminile? Nella prossima vita sicuramente. Ora come ho detto non ho più le energie. Queste ragazze stanno dimostrando che anche il calcio femminile può regalare ottime gare e far vedere buone cose. Purtroppo c’è un ritardo di 30-40 anni come sempre da noi. Anche sul professionismo siamo indietro rispetto al resto del mondo, non riusciamo a tenere il passo. Ma questo non vale solo per il calcio, ma per tutti i campi della vita".