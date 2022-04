Il sindaco di Milano Beppe Sala è tornato a replicare alle dirigenze di Inter e Milan in merito alla questione del nuovo stadio, coi due club che hanno manifestato il loro fastidio per l'allungamento dei tempi per ottenere il definitivo via libera e che stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di spostare il progetto altrove.



"A questo punto, al di là del dibattito pubblico, sarebbe utilissimo fare un confronto pubblico tra l’amministrazione comunale, le squadre, i comitati. Non voglio replicare alle squadre, non è utile continuare a parlare singolarmente a tutti. Quello che può spiacere è che i cittadini hanno sempre informazioni univoche. Io non fuggirei a un confronto pubblico, ma anzi solleciterei la possibilità di farlo perché se ci mettiamo tutti di fronte alla città, ognuno continua a dire la sua, ma dal dibattito i cittadini possono trarre beneficio. Non lo stiamo ancora facendo ma senza polemiche vorrei che potessimo farlo adesso che inizia il dibattito pubblico".