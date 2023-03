Pochi minuti al match tra Sampdoria e Salernitana. Una sfida importante per entrambe, come sottolinea Lassana Coulibaly, centrocampista della Salernitana: "Oggi sarà una partita importante e molto difficile, ma per loro lo sarà di più. Dobbiamo essere concentrati e dare tutto dall'inizio alla fine", le sue parole ai microfoni di DAZN.