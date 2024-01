Salernitana-Juve: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

Ritorna la Serie A, in scena con l’ultima giornata del girone di andata. Alle ore 18 di domenica 7 gennaio, il 19° turno prosegue con Salernitana-Juventus, rematch della sfida andata in scena per gli ottavi di finale di Coppa Italia.



DOVE VEDERLA – La gara sarà trasmessa in diretta TV e streaming su DAZN.



LE ULTIME - Inzaghi dovrebbe confermare l’undici vincente a Verona, con l’eccezione di Mazzocchi, ceduto al Napoli. Allegri, invece, cambia gli uomini. Torna dalla squalifica Cambiaso, ma il turno di stop per Locatelli chiama il ritorno di Nicolussi Caviglia in regia.



LE PROBABILI FORMAZIONI -



SALERNITANA (4-2-3-1): Costil; Bradaric, Gyomber, Fazio, Pirola; Coulibaly, Maggiore; Candreva, Kastanos, Tchaouna; Simy. All. Inzaghi



JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Nicolussi, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri